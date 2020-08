V Libanonu rezignoval ministr informací. Kráter po výbuchu je hluboký 43 metrů

Francie poskytuje Libanonu logistickou podporu a vyslala do dějiště exploze policejní a průzkumné týmy. Na pomoc Libanoncům ve městě, jehož některé čtvrti výbuch zcela zdevastoval, vyslala Paříž také zdravotníky, napsala agentura AFP.

Unreal one-shot drone footage going through the buildings showing the aftermath of #Beirut blast! Insane!

(credits: Ig michokhoury) pic.twitter.com/DjxaFbUn4G