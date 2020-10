V Saúdské Arábii byl pobodán člen ochranky francouzského konzulátu, království útok odsoudilo

V Džiddě se diplomatické ochrance podařilo útočníka okamžitě zadržet, pachateli je podle dosavadních informací kolem 40 let. Zraněný strážce konzulátu byl podle SPA převezen k ošetření do nemocnice. Francouzské velvyslanectví v Rijádu útok odsoudilo a vyzvalo francouzské občany v Saúdské Arábii k maximální obezřetnosti.

#BREAKING: Saudi citizen attacks French Consulate guard in Jeddah, Saudi Arabia. The man has been arrested by security forces. French Embassy asks diplomats and officials to remain vigilant and safe. pic.twitter.com/sIomwyTdtV