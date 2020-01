V Sýrii opět došlo na nálety, nejméně 9 mrtvých v Idlíbu

"Devět civilistů bylo zabito při náletech režimního letectva, které byly zacíleny na město Idlib v severozápadní Sýrii," uvedla organizace, jež situaci v konfliktem zmítané zemi monitoruje z Británie skrze své informátory. Dalších 20 lidí bylo při bombardování podle SOHR zraněno.

Moskva, která je hlavním spojencem syrského režimu, 9. ledna oznámila, že bylo v Idlibu dohodnuto příměří. To později potvrdilo Turecko s tím, že klid zbraní má platit od neděle 12. ledna. SOHR dnes nicméně informovala, že na různých místech provincie syrské a ruské letouny podnikly více než 100 náletů. Zpravodaj AFP uvedl, že viděl v několika vozidlech v provincii zaklíněné ohořelé lidské končetiny.

Damašek usiluje o dobytí celého Idlibu, jehož značnou část kontroluje někdejší syrská odnož teroristické sítě Al-Káida, skupina Haját Tahrír aš-Šám (HTS) a menší skupiny odpůrců Asadovy vlády.

Od konce dubna do konce srpna syrský režim s podporou Ruska bombardování Idlibu zesílil. Násilí v oblasti si podle SOHR vyžádalo životy téměř 1000 civilistů. Moskva oznámila, že má v regionu platit klid zbraní, už na konci srpna. Boje nicméně krátce nato pokračovaly. V sobotu při náletech v Idlibu podle agentury AFP přišlo o život nejméně 18 civilistů včetně šesti dětí.

Syrská občanská válka, kterou zažehlo utlačování prodemokratických demonstrací v roce 2011, se během let zapojením různých regionálních a zahraničních sil zkomplikovala. Násilí si vyžádalo už nejméně 400.000 lidských životů a dalších více než 11 milionů obyvatel, což je asi polovina předválečné populace, muselo opustit své domovy. Z toho 5,6 milionu lidí uprchlo do zahraničí. Do bojů se na straně prezidenta Asada zapojilo v roce 2015 Rusko, což do značné míry ovlivnilo poměr sil ve prospěch režimu.