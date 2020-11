V Teheránu se konal smuteční obřad za zavražděného fyzika Fachrízádeho

Ministr obrany Amír Hátamí zdůraznil, že Írán bude ve Fachrízádehově práci pokračovat ještě "usilovněji a rychleji". Fyzik vedl odbor ministerstva, který se zabývá výzkumem a inovacemi a kromě jiného řeší také "protiatomovou obranu". Izrael a západní zpravodajci označovali Fachrízádeha za člověka, který odpovídal za íránský program vojenského využití jaderné technologie.

Rakev přinesli na nádvoří úřadu příslušníci čestné stráže. Smuteční hosté seděli s odstupy mezi sebou a na tvářích měli roušky. Byl mezi nimi velitel revolučních gard Hosejn Salámí i velitel oddílů Kuds, jež odpovídají za operace gard v zahraničí, Esmáíl Káaní. Přítomen byl i šéf civilního jaderného programu Alí Akbar Sálehí a ministr zpravodajských služeb Mahmúd Alaví.

Footage from Mohsen Fakhrizadeh’s funeral in Tehran. Defense minister said budget at innovation department that used to be headed by Fakhrizadeh has doubled. pic.twitter.com/ewsfhrbOEp