V Turecku po 288 dnech hladovky zemřela mladá zpěvačka

Böleková a její kolega z kapely Ibrahim Gökçek přestali přijímat potravu poté, co skončili na mřížemi kvůli vyšetřování údajných styků s PKK. Ta vede ozbrojený boj za kurdskou autonomii a turecká vláda, ale také Evropská unie a Spojené státy ji považují za teroristickou organizaci.

Z vězení vyšli loni v listopadu, ale s hladovkou ani poté neskončili. Jejich cílem bylo, aby byli propuštěni i zbývající členové skupiny a aby skupina známá svými protestsongy mohla opět vystupovat.

Oba hudebníci byli 11. března násilně převezeni do nemocnice, ta je ale musela po týdnu propustit poté, co odmítli jakoukoli léčbu. Podle Tureckého sdružení pro lidská práva (IHD) se snažili turečtí aktivisté přimět turecké úřady, aby na požadavky umělců přistoupily. Náměstek ministra vnitra však prý na schůzce řekl, že řešení bude možné hledat teprve poté, co hudebníci hladovku ukončí.