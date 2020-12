Vakcíny proti covidu dorazily do Izraele, Netanjahu chce být očkován jako první

Desetitisíce dávek vakcíny dnes na mezinárodní Ben Gurionovo letiště dopravilo nákladní letadlo. Místní činitelé uvedli, že šlo zároveň o zkoušku přepravních skladovacích protokolů této očkovací látky, která musí být převážena při teplotě minus 70 stupňů Celsia.

Izrael chce podle distributora Teva Pharmaceutical Industries vakcínu začít podávat občanům od 20. prosince.

"Této vakcíně věřím. Očekávám, že dostane potřebné (regulační) schválení v nadcházejících dnech," uvedl premiér Benjamin Netanjahu při ceremonii na letišti. Doplnil, že má v plánu být prvním Izraelcem, který bude očkován.

PM Netanyahu on the arrival of the first plane with @pfizer anti-coronavirus vaccines:

"This is one of the most moving moments that I have worked on very hard, for long months, with the Health Minister and his ministry to bring relief and a solution to the coronavirus pandemic. pic.twitter.com/rcOS69lwkM