Válečné zločiny v Sýrii: Asadova armáda a Rusko útočily na nemocnice i školy

Dokument Amnesty International o bezmála 40 stranách uvádí, že mezi květnem 2019 a únorem 2020 podnikla syrská armáda se svými spojenci nejméně 18 takových útoků.

"Důkazy dokládají, že zdokumentované útoky syrských a ruských vládních sil v plném rozsahu znamenaly nesčetné množství závažných porušení mezinárodního humanitárního práva," uvádí zpráva s tím, že jde o válečné zločiny.

Většina z útoků v provinciích Idlib, Hamá a Halab se podle AI stala mezi lednem a únorem letošního roku, při nejnovějším tažení syrské vlády, jehož cílem je dobýt poslední území kontrolované povstalci.

Eskalace bojů přinutila skoro milion lidí opustit domovy. Mnozí pak skončili v přelidněných uprchlických zařízeních u uzavřené turecké hranice.

Od března víceméně platí klid zbraní, statisíce vysídlených lidí ale stále závisí na humanitární pomoci, zatímco opozicí ovládaná oblast se připravuje na epidemii covidu-19.

Autoři studie hovořili se 74 lidmi, včetně očitých svědků útoků, vysídlených osob, místních i zahraničních humanitárních pracovníků a zaměstnanců OSN. Zpráva se také opírá o video a fotodokumentaci, záznamy radiové komunikace a satelitní data. Zastoupení Sýrie a Ruska při OSN podle agentury DPA obvinění nekomentovaly.

Při dvou z 18 útoků na nemocnice a školy byly podle AI použity barelové bomby, které jsou z hlediska mezinárodního práva nelegální. Z těchto útoků AI viní syrskou armádu.

Mezi zdokumentovanými útoky byl ruský nálet u nemocnice v Aríhá v provincii Idlib 29. ledna. Zničeny při něm byly dva obytné domy a o život přišlo 11 civilistů. "Cítil jsem jsem se tak bezmocný. Můj přítel a kolega zemřel, děti a ženy venku křičely (...) byli jsme všichni paralyzováni," uvedl lékař, který útok přežil. Odstranění těl z trosek podle něj trvalo záchranářům další dva dny.

AI také obvinila syrskou armádu z použití zakázané kazetové munice při útoku na školu v Idlibu 25. února. O život tehdy přišli tři lidé.

