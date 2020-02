Velký dům v íránském Komu zachvátil požár. Pět mrtvých včetně dítěte

Televize neposkytla informaci o příčině požáru. V domě, v němž je 258 bytů, začalo hořet ve tři hodiny ráno, informuje The New York Times. Dva muži a dvě ženy zemřeli v chodbě, když se snažili uniknout před plameny a udusili se kouřem. Dítě zemřelo po převozu do nemocnice.

Hasičům se podařilo evakuovat 160 lidí, téměř všechna auta zaparkovaná v garáži stavby shořela.

#Photos



A fire erupted in a residential building in the Iranian city of #Qom before dawn on Friday, killing at least five people, including a 2-year-old, and injuring 65, #Iran’s state TV reported. pic.twitter.com/uCIu540GhS