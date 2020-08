Více než polovina bejrútských nemocnic je podle WHO mimo provoz

Výbuch více než 2700 tun dusičnanu amonného v bejrútském přístavu si vyžádal životy nejméně 171 lidí a dalších více než 6000 zranil.

Exploze provázená mohutnou tlakovou vlnou také napáchala rozsáhlé materiální škody. Libanon se přitom již mnoho měsíců potýká s hlubokou ekonomickou a finanční krizí, jež je označována za nejhorší od občanské války z let 1975-1990.

Po zhodnocení stavu 55 klinik a zdravotnických center v Libanonu "víme, že více než polovina těchto zařízení je mimo provoz," uvedl Brennan na virtuální tiskové konferenci z Káhiry. Mimo provoz jsou podle něj také tři klíčové nemocnice v metropoli, zatímco další tři fungují v omezené míře. "Znamená to, že jsme přišli o 500 lůžek," vysvětlil.

Zástupkyně WHO pro Libanon Imán Šankitíová uvedla, že lůžka na jednotkách intenzivní péče a na traumatologických odděleních v Bejrútu jsou plná lidí, kteří byli zraněni při výbuchu. Poukázala i na nárůst případů koronaviru, což představuje výraznou zátěž pro libanonské zdravotnictví.

Brennan vyzval libanonské úřady a jejich spojence, aby co nejdříve obnovili chod těchto zařízení, a země tak měla šanci se vypořádat s vysokým počtem zraněných a nárůstem lidí nakažených koronavirem.

WHO dnes zároveň vyhlásila mezinárodní sbírku s cílovou částkou 76 milionů dolarů (přes 1,6 miliardy Kč) na pomoc Libanonu. Dosud organizace do země přivezla 25 tun osobních ochranných prostředků a další lékařské vybavení pro zhruba 2000 pacientů v deseti nemocnicích, uvedli podle agentury Reuters představitelé WHO.

Nákaza koronavirem se v Libanonu podle úterní bilance libanonského ministerstva zdravotnictví od února prokázala u 7121 lidí a 87 zemřelo.