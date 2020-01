Vládní čtvrť v Bagdádu pod palbou raket. Kdo za útokem stojí?

Podobné raketové útoky zažila vládní čtvrť za poslední měsíce již několikrát. Kdo za útokem stojí, nebylo jasné. Nicméně podle Washingtonu měly podobné akce v minulosti na svědomí proíránské milice.

#Breaking US Ambassy in Baghdad attacked again by Three Katyusha missiles!

The embassy warning sires are activated! Warning of an incoming object.#Iraq #Baghdad #USA pic.twitter.com/mjMCYwX1UW