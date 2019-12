Podle listu The Jerusalem Post například v roce 2017 vojáci "papírově" uváděli, že se do služby přihlásilo 3070 lidí z ultraortodoxní komunity, ve skutečnosti jich bylo 1300. List Haarec napsal, že ve snaze splnit kvóty byli mezi ultraortodoxní brance řazeni i lidé, kdo komunitu v civilním životě opustili.

Na zrovnoprávnění vojenské služby, která je v Izraeli povinná pro muže i ženy, tlačily některé politické strany. Ultraortodoxní židé byli z armádní služby osvobozeni od založení Izraele v roce 1948. Tvoří asi desetinu ze zhruba osmi milionů obyvatel. Většina z nich se věnuje náboženskému studiu na plný úvazek, takže nepracují, neslouží v armádě a jejich rodiny žijí hlavně ze státní podpory.

V oficiálních výkazech z minulých let se uvádělo, že v armádě slouží až 35 procent mužů z ultraortodoxních kruhů, podle zjištěných údajů je to 15 procent. Výkazy vojsko posílalo ministru obrany a vládním úřadům.

Podle nové verze zákona o armádní službě se má procento ultraortodoxních branců navyšovat postupně až do konečného cíle, jímž je rok 2027, kdy by se do armády mělo přihlásit přes 6800 ultraortodoxních. Zákon počítá také se sankcemi. Nebudou-li kvóty naplněny, bude stát odebírat peníze náboženským školám - ješivám.

Někteří politici armádu za podvody kritizovali. Poslanec Ofer Šelah ze strany Modrá a bílá řekl, že je nezbytné zveřejnit pravdivé údaje.

Armáda přiznala, že údaje o ultraortodoxních brancích nadhodnocovala. Připustila, že při prvních kontrolách se našly nesrovnalosti. Náčelník generálního štábu armády Aviv Kochavi pověřil generála Ronnieho Numu, aby prošetřil všechny údaje o brancích z let 2011 až 2018.