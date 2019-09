Volby v Izraeli: Zemi hrozí pat, pozornost se obrací na Liebermana

K vytvoření vlády by obě strany potřebovaly mít se svými spojenci z menších stran ve 120členném parlamentu dohromady většinu v podobě 61 křesel.

List The Times of Israel napsal, že ani jedna ze stran nebude schopna vytvořit vládu bez nacionalistické sekulární strany Izrael je náš domov někdejšího ministra obrany Avigdora Liebermana. Ta podle dosud sečtených hlasů získala devět křesel. Lieberman se ale již dříve nechal slyšet, že bude prosazovat širší koalici obou hlavních stran.

Sjednocená arabská kandidátka se nachází podle dosud sečtených hlasů na třetím místě s 12 křesly, shodně se potom s devíti křesly umístily strany Izrael je náš domov a ultraortodoxní Šas. Aškenázský náboženský blok Jednotný judaismus získal osm křesel, koalice Pravice sedm křesel, středo-levicová koalice Strany práce a centristické strany Most šest křesel a levicová koalice Demokratický svaz také šest křesel.

Podle The Times of Israel by koalice pravicových a nábožensky orientovaných stran vedená Netanjahuem mohla dohromady získat 56 křesel, zatímco Gancův středolevicový blok 55 křesel, což ani v jednom případě nedosahuje na parlamentní většinu. Uprostřed se totiž nachází Lieberman, který hovoří o vytvoření koalice obou hlavních stran.

"Je tu jediná možnost: široká vlády jednoty," řekl Lieberman novinářům dnes ráno. Lieberman zároveň již dříve vyloučil vypsání dalších voleb. Letos se už konaly dvakrát předčasné.

Modrá a bílá ale již dříve odmítla být ve vládě vedené Netanjahuem, kterému hrozí obžalování z korupce. Zatímco Netanjahu by zřejmě odmítl být ve vládě, v níž by nebyl premiérem.