Vraždu Chášukdžího podle amerických zpravodajců schválil korunní princ

Americká diplomacie po zveřejnění odtajněného dokumentu ohlásila cestovní restrikce proti desítkám saúdskoarabských občanů, jejichž jména ale v tiskové zprávě neuvedla.

Vražda Chášukdžího před více než dvěma lety rozpoutala mezinárodní vlnu kritiky a výzvy k přehodnocení diplomatických vztahů s Rijádem. Komando spojované s korunním princem bin Salmánem novináře zabilo 2. října 2018, jeho tělo podle tureckých vyšetřovatelů rozřezalo na kusy. Dědic saúdskoarabského trůnu jakékoli spojování s brutální vraždou odmítá, v souvislosti s ní už bylo obžalováno přes 20 lidí včetně známých spolupracovníků bin Salmána.

Podle amerických zpravodajců je velmi nepravděpodobné, že by saúdskoarabští agenti atentát vykonali bez povolení korunního prince. Ten má podle nich od roku 2017 "absolutní kontrolu" nad bezpečnostními a zpravodajskými složkami království.

"Máme za to, že korunní princ Saúdské Arábie Muhammad bin Salmán schválil operaci v tureckém Istanbulu s cílem zajmout nebo zabít saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího," citují americká média z dokumentu, který zveřejnil Úřad ředitele zpravodajských služeb (ODNI).

Zpráva podle webu Axios vznikla před více než rokem, administrativa exprezidenta Trumpa, který byl jasným spojencem Rijádu, ale její odtajnění navzdory zákonu z roku 2019 blokovala. Republikána Trumpa ale 20. ledna v Bílém domě vystřídal demokrat Joe Biden, který dává najevo ochotu vystupovat proti Saúdské Arábii, píše agentura Reuters.

The murder of journalist and U.S. lawful permanent resident Jamal Khashoggi shocked the world. Starting today, we will have a new global policy bearing his name to impose visa restrictions on those who engage in extraterritorial attacks on journalists or activists.