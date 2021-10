Vůdce radikálního hnutí Tálibán se po letech poprvé objevil na veřejnosti

Achúndzáda, který stojí v čele Tálibánu od roku 2016, se drží v ústraní a veřejně nevystoupil ani poté, co hnutí v srpnu převzalo moc v Afghánistánu.

"Vůdce věřících, šejch Hajbatulláh Achúndzáda, vystoupil na velkém shromáždění ve známé madráse (náboženské škole) Hakimíja a hovořil deset minut k odvážným vojákům a studentům," citovala agentura AFP z prohlášení tálibánské vlády. Na sociálních sítích se objevil zvukový záznam, kde je slyšet, jak kdosi pronáší modlitby a požehnání.

Podle AFP Achúndzáda dorazil do školy koránu za přísných bezpečnostních opatření.

Vůdce Tálibánu o sobě v posledních letech dával vědět jen prohlášeními v době muslimských svátků a jeho podoba je známá pouze z jedné oficiální fotografie. Veřejně nevystoupil ani poté, co se z Afghánistánu v létě stáhly mezinárodní jednotky a vládu převzal po rychlé ofenzivě právě Tálibán. Kvůli tomu se spekulovalo, že Achúndzáda se možná ukrývá v Pákistánu, nebo je dokonce mrtvý.

Také zakladatel hnutí Tálibán mulla Muhammad Umar se na veřejnosti objevoval jen minimálně. Za předchozí vlády Tálibánu v letech 1996 až 2001 se většinou zdržoval ve svém sídle v Kandaháru, návštěvy přijímal neochotně a do Kábulu cestoval jen zřídka.

Achúndzáda, kterému je kolem 60 let, se do čela Tálibánu dostal v květnu 2016 poté, co při americkém útoku na pákistánské hranici s Afghánistánem zemřel jeho předchůdce mulla Muhammad Mansúr.