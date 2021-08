Vůdce Tálibánu Achúndzáda je prý v Kandaháru, brzy se objeví na veřejnosti

Asi šedesátiletý mulla Achúndzáda je nejvyšším představitelem islamistického hnutí Tálibán od května 2016, kdy nahradil Muhammada Mansúra, který zahynul při útoku amerického bezpilotního letounu v Pákistánu. Podle některých zdrojů se zabývá spíše právními a náboženskými otázkami než vojenskými a je oceňován za to, že se mu podařilo sjednotit různé frakce Tálibánu pod společným vedením.

Zatímco další vysocí představitelé Tálibánu, včetně druhého nejvyššího činitele mully Abdul Ghaního Barádara, se od ovládnutí Afghánistánu v polovině května zapojují do jednání, mulla Achúndzáda zůstává na utajovaném místě. "Již brzy ho uvidíte," prohlásil minulý týden mluvčí Tálibánu Zabiulláh Mudžáhid na dotaz ohledně místa pobytu šéfa hnutí.

Agentura AFP připomněla, že také zakladatel hnutí Tálibán mulla Muhammad Umar se na veřejnosti objevoval jen minimálně. Za předchozí vlády Tálibánu v letech 1996 až 2001 se většinou zdržoval ve svém sídle v Kandaháru, návštěvy přijímal neochotně a do Kábulu cestoval jen zřídka.

Laurel Millerová, šéfka asijského programu nevládní Mezinárodní krizové skupiny (ICG), uvedla, že mulla Achúndzáda "podle všeho převzal samotářský styl charakteristický pro mullu Umara". Podle Millerové mohou být důvody takového jednání i bezpečnostní vzhledem k tomu, že jeho předchůdce mulla Mansúr přišel o život při americkém útoku. "Je možné, že se ukáže na veřejnosti a poté se opět stáhne a bude uplatňovat svou moc na dálku," dodala Millerová.

Achúndzádův život v utajení vyvolal v minulých letech řadu spekulací ohledně jeho zdravotního stavu. V Pákistánu a v Afghánistánu se objevily kromě jiného zvěsti, že se nakazil nemocí covid-19 či že byl zabit při pumovém atentátu. Smrt mully Umara v roce 2013 se vedení Tálibánu dařilo dva roky tajit.

Někteří analytici vyjádřili přesvědčení, že se mulla Achúndzáda objeví na veřejnosti poté, co se z Afghánistánu stáhnou poslední američtí vojáci. Na základě dohody USA s Tálibánem by měli odejít do 31. srpna. Dokud budou zahraniční oddíly na afghánské půdě, setrvá Tálibán ve válečném stavu a bude pravděpodobně svého vůdce ukrývat, prohlásil expert Imtiaz Gul působící v Pákistánu.