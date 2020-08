Vůdce zakázaného Muslimského bratrstva zatčen, našly se dokumenty s "destruktivními plány"

Při prohlídce policie našla počítače a mobilní telefony s šifrovacím softwarem, s jejichž pomocí mohl 76letý Izzat komunikovat se členy skupiny v Egyptě i v zahraničí, informovalo dnes v prohlášení egyptské ministerstvo vnitra, které citovala agentura AP.

Policie také objevila dokumenty s "destruktivními plány" skupiny, uvádí se dále v prohlášení, které neupřesnilo, kdy k razii v Izzatově bytě došlo.

Egyptian authorities have arrested the acting leader of the Muslim Brotherhood, Mahmoud Ezzat, during a raid on an apartment in Cairo https://t.co/3BU9WMffsf pic.twitter.com/fHSEskUMlN