Významný palestinský politik Irikát bojuje s covidem, jeho stav je kritický

Pětašedesátiletý Irikát byl kvůli komplikacím převezen v neděli do jeruzalémské nemocnice Hadassa. "Měl klidnou noc, ale ráno se jeho stav zhoršil a nyní je kritický. Kvůli dýchacím problémů byl připojen na přístroje a dostal sedativa," uvedla podle BBC v prohlášení nemocnice.

Sděluje se v něm také, že léčba je v tomto případě obtížná vzhledem k transplantaci plic a přídatné bakteriální infekci.

Chief Palestinian negotiator Saeb Erekat's health worsens 10 days after announcing he had contracted COVID-19 https://t.co/VUQyx0Wxto pic.twitter.com/lR12N1wy4M — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 18, 2020

V roce 2012 prodělal Irikát slabší infarkt. Trpěl několik let plicní fibrózou, kvůli níž se roku 2017 podrobil transplantaci plic.

Od roku 1995 působil jako hlavní palestinský mírový vyjednávač v rozhovorech s Izraelem a patří k nejvýše postaveným palestinským politikům. O jeho hospitalizaci v Izraeli požádala palestinská samospráva. Mluvčí nemocnice řekl, že byl Irikát přivezen ve vážném stavu a musel dostat kyslík. Do hospitalizace byl v izolaci ve svém domě v Jerichu na Západním břehu Jordánu. Tam pro něj v doprovodu vojáků přijela izraelská sanitka.

Mluvčí palestinské strany Fatah, k níž Irikát patří, řekl, že byl politik hospitalizován kvůli komplikacím souvisejícím s transplantací, ne s covidem-19. Nemocnice Hadassa byla podle něj vybrána, protože je nejblíže a má potřebné vybavení i odborníky.

Několik izraelských poslanců rozhodnutí přijmout Irikáta k léčbě v Izraeli kritizovalo. Podle nich za to měl nejprve Izrael požadovat, aby palestinská radikální skupina Hamás propustila izraelské zajatce držené v Pásmu Gazy a vydala těla mrtvých izraelských vojáků. Izraelská média ale poukazují na to, že není jasné, proč by měl Hamás, který s mírovým vyjednáváním s Izraelem nikdy nesouhlasil, na tento požadavek přistoupit výměnou za hospitalizaci mírového vyjednávače.