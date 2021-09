Z Kábulu odstartoval další let, míří do Kataru

Z kábulského letiště odstartoval další let katarských aerolinií Qatar Airways, informuje stanice CNN. Podle agentury AFP míří do Kataru. Jde o druhý podobný let od doby, kdy se na konci srpna z Afghánistánu definitivně stáhly americké síly a správu kábulského letiště převzalo islamistické hnutí Tálibán.