Z Ukrajiny už vyplulo 100 lodí s 2,5 milionu tun zemědělských komodit

V pondělí JCC informovalo, že díky dohodě, kterou uzavřely Ukrajina, Rusko, OSN a Turecko, umožnilo vypravit ze tří ukrajinských přístavů 90 lodí. Opačným směrem připlulo do pondělí 107 lodí. Podle tureckého ministerstva obrany dalších šest lodí vyplulo v úterý a čtyři dnes. Celkově odvezly na 2,5 milionu tun obilí a dalších zemědělských komodit.

Červencovou dohodu dnes kritizoval ruský prezident Vladimir Putin. Podle něj se nenaplnilo očekávání, že převážná část zemědělských komodit bude směřovat do Afriky či chudých zemí. Podle údajů ke 4. září, dokdy vyplulo 87 lodí, jich deset směřovalo do afrických států. Nejvíce lodí zamířilo do Turecka a 30 do zemí Evropské unie. JCC ale uvádí, že konečný cíl plavidel se oproti výkazům pro inspekci může změnit "na základě obchodních aktivit".

Jen dvě lodi se 61.000 tun komodit vypravil Světový potravinový fond (WFP), a to do Jemenu a Džibutska.

Ukrajina chce přepravu přes Černé moře zvýšit. Jejím cílem je exportovat až tři miliony tun zemědělských komodit. Současně by také chtěla dohodu rozšířit i na další druhy zboží.