"Írán a svobodné národy tohoto regionu" Solejmáního smrt pomstí, sdělil Rúhání v prohlášení. "Solejmáního mučednictví přiměje Írán, aby ještě rozhodněji čelil americké rozpínavosti a bránil islámské hodnoty. Írán a další země regionu, jež usilují o svobodu, se nepochybně pomstí," stojí v Rúháního prohlášení.

Íránské ministerstvo zahraničí předalo zástupci švýcarské diplomatické mise protest proti útoku.

Killing #Soleimani isn’t like killing bin Laden, who had masterminded the worst terrorist attack against America. Soleimani was a competitor, who was highly effective in fighting ISIS as well as American interests. Assassinating him seems like a step back to a more savage past.