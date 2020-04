Začíná ramadán. Mešita Al-Aksá zažila historickou premiéru, při modlitbě byla prázdná

Pod imámem stojícím na vyvýšeném stupni klečela pouze hrstka muslimských hodnostářů s rouškami na tvářích, napsala agentura Reuters.

"Prosíme boha o smilování nad námi a celým lidstvem a o záchranu před touto smrtelnou pandemií," modlil se imám.

Dnešek je ve většině muslimských zemí prvním postním dnem ramadánu, který začal ve čtvrtek večer. Polední modlitby o prvním a posledním pátku tohoto měsíce bývají slavnostní a hojně navštěvované. V případě mešity Al-Aksá, která se nachází na jeruzalémské Chrámové hoře, pro muslimy v Harám aš-Šaríf, posvátném okrsku, to platí dvojnásob.

Rozsáhlé prostranství, na němž stojí také další mešita Skalní dóm, bylo dnes až na jednu řadu věřících prázdné.

Malá skupina lidí se modlila také mimo hradby Starého města. Izrael kvůli epidemii nedovoluje shromažďování více než deseti lidí.

V Izraeli je potvrzeno 14.882 případů koronaviru a zemřelo tam 193 lidí. Na palestinském Západním břehu Jordánu je 480 případů a dvě úmrtí, v Pásmu Gazy 17 nakažených. Uvedl to list The Times of Israel.

Izraelská vláda dnes schválila další uvolnění původních ochranných opatření. Od sobotního večera se otevřou menší obchody, holičství a salony. Kabinet také uložil vybírat pokutu v přepočtu 1200 korun za nenošení roušky.

Premiér Benjamin Netanjahu se podle médií zúčastnil videokonference s politiky z Rakouska, Česka, Řecka, Dánska a Nového Zélandu a jednal s nimi o opatřeních nezbytných ke zvládnutí epidemie.