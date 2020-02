Zemětřesení udeřilo na hranicích Íránu a Turecka, sedm mrtvých

Podle EMSC se ohnisko otřesů nacházelo v hloubce pěti kilometrů asi 160 kilometrů západně od íránského Tabrízu a 100 kilometrů východně od tureckého města Van. Podle stanice TRT zemětřesení v Turecku poničilo přes 40 obcí.

