Zemětřesení v Řecku a Turecku má již 46 obětí, senior přežil pod troskami 34 hodin

Do dnešního rána v Turecku napočítali více než 800 následných otřesů, vyprostit se podařilo 667 lidí, ale zhruba 230 se stále pohřešuje. Pátrání po nich podle agentury Anadolu pokračuje. V Turecku mají 896 zraněných, na Samosu dvě desítky.

Po více než 30 hodinách záchranáři krátce po sobotní půlnoci vyprostili živého Ahmeta Citima, jemuž je 70 let. "Nikdy jsem nepřestal doufat," řekl. Záchranáři se dnes soustřeďují na trosky devíti zřícených budov, v nichž se snaží najít pohřešované. Ze sutin vyprošťují i domácí mazlíčky.

Turkish rescue workers save a cat from under the wreckage following an earthquake in western Turkey pic.twitter.com/U8lbxj7sST