Zemřel ománský sultán Kábus, jeden z nejdéle vládnoucích monarchů

Kábus bin Saíd se ujal moci v Ománu v roce 1970 při nekrvavém převratu, když s pomocí bývalé koloniální mocnosti Británie svrhl svého otce Saída bin Tajmúra. Po britské královně Alžbětě II. a brunejském sultánovi Hassanalu Bolkiahovi byl třetím nejdéle panujícím monarchou světa. Ománské úřady vyhlásily po smrti panovníka třídenní oficiální smutek.

Rada vysokých vojenských představitelů země v dnešním prohlášení zveřejněném ve státních médiích vyzvala vládnoucí rodinu, aby se sešla a vybrala sultánova následovníka. Kábus bin Saíd neměl děti, ani veřejně nejmenoval svého nástupce.

Sultan Qaboos of Oman dies at the age of 79. Well known in the world for his visionary policies and actions that transformed Oman to a modern state. May his soul be blessed and showered with rewards of Jannah.#السلطان_قابوس_بن_سعيد#SultanQaboos#قابوس_بن_سعيد pic.twitter.com/2a2lYvCulh