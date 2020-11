Zemřel palestinský vyjednávač Saíb Irikát (†65), před pár týdny se nakazil koronavirem

Irikát patřil k nejvýše postaveným palestinským politikům. Byl generální tajemník Organizace pro osvobození Palestiny (OOP), člen strany Fatah, která je nejmocnější frakcí v rámci OOP, a v mezinárodním dění byl v uplynulých dekádách jednou z nejznámějších palestinských politických tváří.

Saeb Erekat, a veteran peace negotiator and prominent international spokesman for the Palestinians for more than three decades, has died at age 65. He tirelessly advocated for a negotiated two-state solution to the decades-old conflict with Israel. https://t.co/wi3A34440a