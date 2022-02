Darované vakcíny mohou ochránit celý svět před novými variantami, tvrdí studie

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Svět by byl lépe chráněný před vznikem nových variant koronaviru a země s nízkými a středními příjmy by zaznamenaly podstatně méně úmrtí, kdyby jim bohaté státy darovaly přibližně 50 procent svých vakcín proti nemoci covid-19. Vakcínová nerovnost naopak prodlouží pandemii covidu-19 a zvýší riziko vzniku nových variant. Vyplývá to z nové studie, o které dnes informoval list The Guardian.