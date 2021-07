Dezinformace přicházejí i z nejvyšších míst, kritizuje politolog

Co přinesla věda, politika odnese

Je zcela bezprecedentní a dech beroucí, že během několika měsíců po příchodu nového koronaviru dokázali vědci vyvinout a otestovat několik vakcín, které se ukázaly jako vysoce účinné při předcházení vážného průběhu nemoci, konstatuje Zakaria. Obává se, že to, co přinesla věda, odnáší politika.

Například Spojené státy, navzdory tomu, že mají ohromné zásoby vakcín, plně proočkovaly pouze okolo 60 % dospělé populace, připomíná politolog. To podle něj zajišťuje, že pandemie se bude protahovat, možná donekonečna. "Máme nástroje k ukončení této tragédie, volíme ale její pokračování," míní autor komentáře.

Zakaria odkazuje na tvrzení týdeníku Economist, že antiočkovací hnutí je nyní ve Spojených státech bezprecedentně silné. Ačkoliv vždy existovali lidé, kteří očkování odmítali, šlo o okrajovou skupinu nepoučených kritiků a cena za jejich postoje byla zpravidla nízká, typicky zahrnovala ojedinělá ohniska spalniček, upozorňuje komentátor. Zdůrazňuje, že nyní je situace jiná.

Na pozadí pandemie, která si vyžádala životy více než 600 tisíc Američanů, je na vzestupu rozsáhlá krajně pravicová konspirační teorie ohledně očkování, kterou podporují vlivné postavy konzervativních médií a tolerují ji - a případně i podněcují - mocní republikánští politici, nastiňuje Zakaria. Důsledky jsou podle něj jednoznačné - zatímco v červnu obdrželo alespoň jednu dávku vakcíny 86 % voličů Demokratické strany, v případě republikánských voličů to bylo jen 52 %.

Americké státy, které vykazují nejnižší proočkovanost - Mississippi, Alabama, Arkansas, Wyoming a Louisiana -, výrazně volily předešlého prezidenta Donalda Trumpa, upozorňuje politolog. Dodává, že očkována je také jen necelá polovina republikánských kongresmanů.

"Antiočkovací nálady nejsou jen americký problém," pokračuje Zakaria. Konstatuje, že v mnoha částech světa existují segmenty obyvatel, především na venkově žijící a méně vzdělaní lidé, které s očkováním váhají. Odlišnost od Spojených států spatřuje politolog v tom, že prakticky nikde jinde jedna z hlavních politických sil nepropaguje v takové míře dezinformace o covidu-19.

Naopak, dezinformace ze Spojených států se šíří do světa, kde legitimizují a podporují odpůrce očkování, myslí si autor komentáře. Zmiňuje Francii, kde panují rovněž silné antiočkovací nálady, ale politická reprezentace se snaží o změnu - prezident Emmanuel Macron nedávno oznámil povinné očkování zdravotníků a zákaz vstupu neočkovaných do restaurací, kaváren, divadel, kin a prostředků hromadné meziměstské dopravy.

Očkovací pasy sice vyvolaly hlasité protesty, ale k očkování přiměly miliony Francouzů, kvituje Zakaria. Podotýká, že opozice sice opatření kritizuje jako přehnaně tvrdá, ale nešíří dezinformace.

Čas být tvrdý

"(Americký) prezident (Joe) Biden musí začít být tvrdý," apeluje politolog. Měl by podle něj vysvětlit, že Spojené státy sice podporují svobodu, ale lidé nemají právo činit to, co ohrožuje či omezuje životy jiných.

Existují i jiné věci, které jsou ve Spojených státech povinné, například školní docházka, placení daní, registrace k odvodu do armády pro muže nebo zasednutí v soudní porotě, podobně jako řada věcí, které jsou zakázané, byť zdánlivě nikoho jiného nepoškozují, například obchod se zakázanými látkami, znečišťování veřejných prostranství či rušení nočního klidu, připomíná komentátor. Dodává, že řidič ve Spojených státech musí mít řidičský průkaz, pojištěný vůz, používat bezpečnostní pás, dodržovat předpisy a nesmí řídit opilý.

I děti, které chodí do veřejných škol, musí být ve Spojených státech očkované, vyzdvihuje Zakaria. Podotýká, že ve všech případech jde o zdánlivě osobní rozhodnutí, která ale ve skutečnosti ovlivňují okolí a nikdo by neměl mít právo šířit nemoc a zabírat cenné nemocniční lůžko.

"Někteří republikánští politici a postavy z konzervativních médií konečně nabádají lidi, aby se nechali očkovat. Ale možná tak činí pozdě," píše politolog. Konstatuje, že podobně jako při vzestupu Trumpa a obviněních z volebních manipulací a falšování výsledků loňského prezidentského klání Republikánská strana tolerovala bláznivé výstřelky příliš dlouho, čímž rozdmýchala plameny lži a vytvořila opar dezinformací.

Někteří republikánští guvernéři, jako Ron DeSantis na Floridě, dokonce nadbíhají svým voličům tím, že zakázali úředním i soukromým aktérům požadovat doklad o očkování, poukazuje Zakaria. Upozorňuje, že republikáni se sice staví za ekonomický růst a jsou proti lockdownům, ale spolu s konzervativními médii svými kroky a lhostejností ve skutečnosti ekonomiku ohrožují, stejně jako ohrožují lidské životy.