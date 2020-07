Jedna velká vlna. Odborníci mají o průběhu pandemie covidu-19 jasno

Světová zdravotnická organizace (WHO) varovala, že neexistují žádné důkazy o jiném chování viru SARS-CoV-2 během chřipkové sezóny nebo nachlazení. „Lidé stále mluví o ročních obdobích, ale tento nový virus je jiný,“ uvedla mluvčí WHO Margaret Harrisová, která varovala, že je to pořád jedna velká vlna, která jde nahoru a dolů. Zdůraznila také, že pandemie se pravděpodobně zrychluje kvůli veřejnému shromažďování, a apelovala, aby vlády přijaly tvrdší opatření.

Epidemiolog Keith Neal z univerzity v Nottinghamu, uvedl, že „druhá vlna“ se stala mediálním termínem, ale i vědeckým. „Co vidíme, jsou ohniska v mnoha zemích, někteří by to mohli nazvat druhými vlnami, a pokud by to tak nazvali, vidíme tím pádem několik desítek vln,“ míní epidemiolog.

K jeho názoru se přiklání i Linda Bauldová z univerzity veřejného zdraví v Edinburghu. „Druhá vlna není žádný termín, který bychom v současné době v epidemiologii používali, protože virus je tu stále v naší populaci. Virus se rozšířil do 188 zemí světa, co vidíme, jsou lokalizovaná ohniska nebo lokalizovaný návrat pozitivních případů,“ řekla Bauldová.

Celosvětový počet pozitivních případů na covid-19 se za posledních šest týdnů zdvojnásobil. Podle deníku Guardian se to může jevit jako druhá vlna, ale často dochází jen k přesouvání epicentra v rámci jednotlivých zemí z místa na místo. Příkladem je USA, kde byla pandemie nerovnoměrně rozdělena, proto se zpočátku pohybovala pouze v ohniscích, ale poté začaly pozitivní případy rapidně růst.

Podle Oxfordského centra pro medicínu, které zkoumalo 10 epidemií respiračních chorob, je uvažování o druhé vlně založeno na pandemii španělské chřipky, která měla na svědomí až 50 miliónů životů. „To je otázka, kdy přijde druhá vlna. U španělské chřipky to bylo zřejmé, ale až poté,“ řekl Neal, který se domnívá, že aby svět mohl identifikovat druhou vlnu pandemie covid-19, chce to čas.

Podle Toma Jeffersona „vlny“ znamenají, že se virus zdánlivě nešíří populací v tak vysokém měřítku, což je podle jeho slov jen iluze. „Vlny jsou viditelné a většinou rytmické a nezdá se, že by epidemie měly nějaký vzorec nebo rytmus. Příchod a odchod nemoci je viditelný pouze kvůli dopadu na lidské zdraví a společnost,“ poznamenal Jefferson. Podle slov Neala se WHO dívá na pandemii globálně a pozitivní případy stále narůstají, proto se nacházíme pořád v první vlně.