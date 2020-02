Epidemie koronaviru je v rozhodujícím bodě, varuje WHO

"Virus má pandemický potenciál," varoval šéf WHO před novináři. "Není doba pro obavy. Teď je čas podniknout kroky v zájmu zamezení infekce a záchranu životů," prohlásil Ghebreyesus.

Představitelé WHO podle agentury Reuters rovněž uvedli, že úzce spolupracují s organizátory letošní letní olympiády v Tokiu. Nedomnívají se přitom, že bude brzy přijato jakékoli rozhodnutí ohledně uskutečnění her v plánovaném termínu od 24. července do 9. srpna.

Jednotlivé země už zpřísněná opatření proti šíření koronaviru několik týdnů přijímají. Například právě Japonsko dnes rozhodlo o uzavření základních a středních škol.

Německo zase oznámilo, že WHO zašle na boj s koronavirem dodatečných 50 milionů eur (téměř 1,3 miliardy korun). WHO přitom tvrdí, že pro tyto účely potřebuje do konce dubna 675 milionů dolarů (přes 15,5 miliardy korun), přičemž mezinárodní společenství jí dosud poslalo jen zlomek této částky.