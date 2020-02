Epidemie koronaviru skončí do dubna, tvrdí čínský expert. Už se jednou spletl

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Epidemie nového typu koronaviru vyvrcholí v Číně tento měsíc a do dubna by mohla skončit. Podle agentury Reuters to prohlásil čínský vládní poradce pro oblast zdravotnictví Čung Nan-šan. Agentura nicméně upozornila, že tento uznávaný epidemiolog, který výrazně přispěl k zastavení šíření nemoci SARS v roce 2003, se již jednou ve své předpovědi spletl. Koncem letošního ledna totiž tvrdil, že šíření nového koronaviru dosáhne vrcholu během týdne až deset dní.