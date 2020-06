100 dní nové slovenské vlády: V koalici to už skřípe, čelila první vážné kauze

Novou koalici s ústavní většinou ve sněmovně vytvořilo Matovičovo protikorupční hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO), které přesvědčivě vyhrálo únorové parlamentní volby. OLaNO složilo vládu s hnutím Jsme rodina, dále s liberální stranou Svoboda a solidarita (SaS) a novou stranou Za lidi exprezidenta Andreje Kisky. Po volební porážce skončila v opozici strana Směr-SD expremiéra Roberta Fica, která byla u moci s výjimkou necelých dvou let nepřetržitě od roku 2006.

Matovičův kabinet nastoupil do úřadu v březnu, zhruba dva týdny poté, co země zaznamenala první potvrzený případ nákazy novým typem koronaviru. "Nástup nové vlády byl netradiční, stejně jako období, které ji čekalo hned po uvedení do funkce, a to období poznamenané pandemií covidu-19. Vláda tak nefungovala za standardních okolností," řekla ČTK politoložka Aneta Világi. I sám Matovič už dříve řekl, že ve volbách získal podporu od lidí k boji s korupcí, ale dostal k tomu "koronu".

Slovensko se zařadilo v Evropě k zemím s nízkým počtem potvrzených případů covidu-19 i úmrtí pacientů s novým koronavirem. "Tuto situaci vláda zvládla dobře. Vděčí za to i tomu, že přístup občanů byl velmi zodpovědný. Lidé v zájmu minimalizace nákazy dodržovali omezení," uvedla Világi.

Už v době pandemie se podle Világi ukázalo, že existuje názorová rozdílnost mezi členy koalice, ve které mají převahu konzervativci před spíše liberálními politiky. "Projevilo se to hlavně tím, jak restriktivní by měla být koronavirová opatření ohledně ekonomiky," připomenula politoložka slovní přestřelky mezi Matovičem a šéfem SaS Richardem Sulíkem. Zatímco Matovič volil opatrnější přístup k uvolňování omezení, Sulík jako ministr hospodářství prosazoval rychlejší odbourávání karanténních opatření v zájmu snížení negativních dopadů koronaviru na ekonomiku.

Někteří podnikatelé, ale i opozice tvrdili, že finanční pomoc podnikatelům a obyvatelstvu od státu v době pandemie byla nedostatečná a zaostala za jinými státy.

Konzervativní křídlo koalice zase představilo návrhy týkající se potratů, které ale samotné umělé přerušení těhotenství nezakazují. Předloha počítá například s prodloužením lhůty na vykonání samotného zákroku od jeho požádání a také se změnami ve finanční a sociální oblasti v zájmu omezení počtu interrupcí, který v zemi dlouhodobě klesá.

Zatímco krize kolem koronaviru koalici podle politoložky spíše stmelovala, časem se patrně projeví rozdílné postoje. "Soudržnost koalice bude jistým způsobem na přetřesu dne. Máme signály, že minimálně premiér v rétorické rovině je ochoten udělat maximum a velmi zvažovat, jak vyvozovat důsledky, právě kvůli tomu, aby koalice zůstala pohromadě," řekla Világi.

Matovič v plagiátorské kauze nynějšího předsedy sněmovny a šéfa hnutí Jsme rodina Borise Kollára řekl, že nechce ohrozit koalici, byť jako opoziční politik za předchozí vlády požadoval rezignaci tehdejšího šéfa sněmovny Andreje Danka za to, že opisoval ve své rigorózní práci. Sám Kollár, který podle médií do své diplomové práce zkopíroval bez uvedení zdroje pasáže z jiných textů, rezignovat odmítl. Tvrdil, že magisterské studium absolvoval v souladu se zákonem.

Strany, jež vytvořily vládu, sice podle Világi slibovaly morální obrodu politiky, ale některé kroky tomu nenasvědčují. "Existují signály, které ́mohou vést ke zklamání voličů," uvedla politoložka například ke zmíněné kauze Kollára.

Vláda podle Világi může mít proti sobě opozici v podobě připravované nové strany expremiéra Petera Pellegriniho, který vystoupil ze Směru-SD a kterého podpořila část poslanců Ficovy strany "Pokud bude Pellegrini dělat šikovně opoziční politiku, tak jeho strana může tvořit alternativu. Může lákat i ty voliče, kteří požadovali očistu ve Směru-SD," řekla. Pellegrini patří k nejpopulárnějším politikům na Slovensku.