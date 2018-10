Já že mám být zticha?! Matka zavražděné snoubenky Kuciaka zveřejnila otřesné detaily ze spisu

Rodiče zavražděných nepřestali tlačit na to, aby byla smrt Jana a Martiny pořádně vyšetřena. Speciální vyšetřovací tým se ale stále nemá čím pochlubit. Ve spise je však jeden dosud nepublikovaný detail, uvedl slovenský server Plus jeden den.

Vrah stále běhá po svobodě. Dvojici nemilosrdně popravil 21. února 2018. Vše nasvědčuje tomu, že vraždil na objednávku. Nezanechal za sebou žádné stopy po zápase, nic neukradl. Mladou archeoložku zastřelil jednou ranou jako první v kuchyni, novináře na schodech vedoucích ze sklepa. Ona měl střelnou ránu v obličejové části u nosu, jeho zasáhl dvakrát do hrudi u srdce. „To je všechno, co vědí, žádný posun," říká Zlatica Kušnírová.

Ta je přesvědčena, že se střelec skrýval v letní kuchyni, kterou Jan a Martina nezamykali. „Tehdy byly velké mrazy. Nemohl v té zimě venku hodinu a půl stát. A odtud viděl rovnou do domu. Když jsem se ptala policistů, zda v ní byli, tak na mě dívali jako ..., " popsala slovenskému deníku matka zavražděné Martiny.

Podle ní je zřejmé, že vrah zaútočil ve chvíli, kdy se dvojice rozešla. Martina zůstala v kuchyni u počítače, protože se chystala komunikovat s příbuznými a Jan šel do sklepa zkontrolovat nabíjení baterie do auta. „Janko měl roztrhané tepláky od kolena dolů. Podle mě musel něco zaslechnout, možná Martina vykřikla. A když utíkal k ní ze sklepa, o něco se zachytil,“ popisuje Kušnírová.

Přiznala ale, že nechápe proč policisté nechali udělat prohlídku těl patologa a nepřizvali soudního lékaře. „Jankovi rozřezal tričko, nevím proč. Já jsem se stále divila, proč byl šuplík otevřený, myslela jsem, že Martina chtěla vzít nůž a chtěla se bránit. No on prý neměl nůžky, tak si vybral nůž,“ diví se. Nepochopitelné se jí zdá i to, že přivolaní záchranáři na místo činu otevřeli okna: „Proč? Vždyť zjevně viděli, že není únik plynu. Tak neměli s ničím hýbat. Takto tam změnily teplotní podmínky. Kdyby tam přišel někdo, kdo tomu rozumí, tak by to mělo zcela jiný postup,“ zlobí se truchlící matka.

Trošku ji mrzí to, že demonstrace, které byly po smrti Jana a Martiny téměř na denním pořádku, utichly. Vysvětlujte totiž, že ona sama a rodiče Jana nic moc nezmůžou. „Někteří mi nadávají, že veřejně vystupuji. No jděte někam! Já nebudu potichu, přišla jsem o dvě děti, Janko byl jako můj syn. Viděla jsem ve spise, jak měla Martinka na patologii odříznutou lebku a jak jí z mozku vytahovali pinzetou kulku. A Jankovi z hrudi. A já mám být zticha?!“ zuří.