Osudový spor pro celou EU? Vize fanatika Kaczyńského vyvolává obavy

Brambory jsou zdravé, ale... Co udělají s vaším tělem, pokud nebude jíst nic jiného?

Cestování v čase: Sci-fi nebo skutečnost? A co když zabráníte vlastnímu narození?

Co byste si neměli dávat v letadle? Letušky prozradily velké tajemství

Přichází ochlazení a s ním i topná sezóna. Jak se na ni co nejlépe připravit?

Strašák jménem soudy

Kaczyński se při svém druhém pokusu o naplnění této vize nenechá zastrašit ani Evropskou unií, ani protesty a už vůbec ne soudy, předvídá renomovaný server. Dodává, že proto je stávající spor o polský nejvyšší soud tak osudový, a to nejen pro Polsko, ale celou Evropu.

"Soudy jsou pro Kaczyńského mimořádným strašákem. Když Právo a spravedlnost, strana, kterou založil se svým jednovaječným dvojčetem Lechem Kaczyńskim, v letech 2005 až 2007 poprvé držela moc, soudy blokovaly části jejího nacionalistického programu," připomíná newyorský deník. Poukazuje, že poté, co stana prohrála parlamentní volby a někdejší prezident Lech Kaczyński zahynul při letecké havárii v Rusku, Jarosław Kaczyński vyhrotil svou taktiku i zapálenost.

Jarosław Kaczyński nestál o žádnou funkci, když Právo spravedlnost v roce 2015 zvonu zvítězila ve volbách, a raději do popředí vyslal jiné, přijatelnější kandidáty, uvádí New York Times. Podotýká, že Kaczyński ale zůstal tím, kdo zpoza vlády drží skutečnou moc a vede útok na soudy.

Právo a spravedlnost nejdříve získala pod kontrolu ústavní soud, který má zajišťovat, aby legislativa neporušovala ústavu, pokračuje editorial. Dodává, že následně se strana zaměřila na nejvyšší soud, přičemž její taktikou je snížit věk, kdy soudci odcházejí do důchodu, na 65 let, a následně soud obsadit těmi, kteří jsou straně loajální.

Desetitisíce Poláku, včetně Lecha Wałęsy, uplynulé úterý vyšly do ulic a skandovaly heslo "Solidarita", stejně jako za komunismu, konstatuje New York Times. Připomíná, že Evropská unie, která již dříve kvůli útoku na nezávislost justice formálně pohrozila Polsku sankcemi, včetně odejmutí hlasovacích práv, zahájila nové kárné řízení, které by mohlo vyústit v žalobu na Polsku u Evropského soudního dvora.

Kaczyński jako Trump a Orbán

Za nejvážnější označuje prestižní deník rozhodnutí předsedkyně polského nejvyššího soudu, pětašedesátileté Małgorzaty Gersdorfové, která odchod do důchodu odmítla a s bílou růží v ruce sdělila davu před soudní budovou, že nebude poslouchat vládu, postaví se za vládu práva a bude pravdivě posuzovat linii mezi ústavou a jejím porušováním.

"Tvrzení (polské) vlády, že čistí soudy od zbytků komunismu, je nesmysl," deklaruje vlivný deník. Zdůrazňuje, že Gersdorfová je osobou, která v 80. letech hrála aktivní roli v hnutí Solidarita a má silný postkomunistický akademický i právní kredit, a Kaczyńského skutečným motivem, podobně jako v případě dalších populistů od amerického prezidenta Donalda Trumpa po maďarského premiéra Viktora Orbána, je neutralizovat jednu z hlavních pojistek demokracie před neomezenou mocí.

Jarosław Kaczyński jen tak neustoupí, očekává New York Times. Podotýká, že naplnění hrozící protiopatření Evropské unie bude trvat dlouho, navíc si Kaczyński uvědomuje, že má podporu mezi podobně orientovanými Středoevropany i ve Washingtonu.

Z tohoto důvodu je důležité, aby Evropská unie a všechny další země a instituce pochopily hrozbu, kterou Kaczyński představuje pro vládu práva, a podpořily ty Poláky, kteří se postavili snaze své vlády uchopit moc, tvrdí vlivný server. Dodává, že strana s tragicky zavádějícím názvem Právo a spravedlnost musí dostat jasnou zprávu, že se pohybuje nebezpečně za čárou.