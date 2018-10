Migranti se ani v Evropě nechtějí vzdát svých zvyků? Británie hlásí tisíce zmrzačených dívek a žen

V období mezi dubnem 2017 a březnem 2018 navštívilo lékaře, porodní asistentky, nebo jiné veřejné zdravotní služby v Anglii 6200 žen a dívek, které byly vystaveny nějaké formě obřízky. Ve čtvrtek o tom informovala ve své zprávě Státní zdravotní péče (NHS).

Některé případy byly již zaznamenány dříve, přesto ale lékaři ohlásili 4 495 nových případů. Vláda totiž už v roce 2015 uzákonila povinnost pro lékaře hlásit případy mrzačení ženských pohlavních orgánů.

Od té doby bylo nahlášeno 28 326 případů obřízky žen s FGM, z toho bylo 16 265 nově zaznamenaných případů. Odhaduje se však, že v Anglii a Walesu bylo celkově vystaveno této praxi přibližně 137 000 žen a dívek.

Téměř polovina nových případů byla v uplynulém roce nahlášena v Londýně (2755). U případů, u kterých byl určen i věk a místo narození oběti, bylo 86 procent žen a dívek narozeno a mrzačeno ženami v některé z afrických zemí, uvedla NHS ve své zprávě.

Ženská obřízka je v Británii od roku 1985 trestným činem a od roku 2003 je pro britské občany také protiprávní vykonávat nebo ji zajišťovat v zahraničí.

V reakci na tato nová čísla vyzvalo Národní centrum pro obřízku, které spravuje dětská charitativní organizace Barnardo a asociace místních samospráv, k tomu, aby bylo „vynaloženo více úsilí na podporu obětí a ochranu dívek, které jsou ohroženy touto praxí".

Vedoucí organizace Leethen Bartholomew uvedla: „Je to šokující. Dnešní údaje potvrzují, že desítky žen a dívek narozených ve Spojeném království prodělaly obřízku, přestože tato praxe je nezákonná už více než 30 let. Přesto ještě nebyl nikdo úspěšné stíhán, což by odradilo další pachatele. Mrzačení ženských orgánů je forma zneužívání dětí a je nesmírně důležité, abychom spolupracovali s postiženými komunitami, abychom to změnili.“ Agentury podle ní musí také lépe spolupracovat, aby stíhaly ty, kteří nedokázali ochránit dívky před tímto druhem zneužívání.

Její slova podpořila i ředitelka Nadace Hemraj Goyalové Anita Goyalová, která dodala: „Žádné dítě by nemělo trpět žádnou formou násilí. Zatímco učitelé jsou školeni v tom, jak identifikovat a zvládat případy mrzačení ženských pohlavních orgánů a zneužívání cti, historicky tomu tak nebylo. Jako bývalá učitelka na střední škole v Romfordu si pamatuji, jak se téma obřízky považovalo za tabu, a my měli jen skromné znalosti o tom, jak tyto případy zvládnout."