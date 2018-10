Ultrakorektnost a pseudotolerance? Švédská vláda selhala v boji proti dětským sňatkům

Probíhající politická válka mezi koaličními zelenými a sociálními demokraty a opozičními stranami se nese v duchu nutnosti legislativního boje s dětskými sňatky, jejichž oběťmi se velmi často stávají nezletilé dívky, ale v některých případech dokonce i chlapci z přistěhovaleckého prostředí. Problém, který se momentálně řeší, je nalezení kompromisu mezi stávající migrační politikou a ochranou tradiční švédské kultury.

"Švédsko musí být schopné poskytnout příchozím lidem dostatečné informace o našem právním řádu, právech dětí a žen, rovnosti pohlaví, rodinné politice a rodičovských právech a povinnostech. Zatímco jsme se my profilovali jako země, která nejlépe chrání práva dětí, tak jsme dopustili, aby nezletilé dívky žily se staršími muži jako manželky," řekl Juno Blom z opoziční Liberální strany, který zároveň působí jako národní koordinátor boje s vraždami ze cti a porušování lidských práv v muslimských komunitách

Na neschopnost rovnostářského a tradičně sociálně liberálního Švédska ochránit děti před nucenými sňatky s mnohdy o generaci staršími nepoukazuje však pouze opozice, nýbrž i aktivisté. Nynější vláda je terčem rozsáhlé kritiky kvůli ultrakorektnosti ve vztahu k systematickému porušování práv dětí, které mnohdy zametá před koberec z pseudostrachu z kulturní intolerance.

Oficiální statistiky nicméně říkají, že dětské sňatky jsou v rámci přistěhovaleckých komunit žijících na území Švédska poměrně raritní, a to jak mezi migranty, kteří už ve Švédsku nějakou dobu žijí, tak i mezi nově příchozími, kteří se zdržují převážně v přístavním městě Malmö. Podle zprávy Švédské migrační agentury z roku 2016 bylo mezi příchozími žadateli o azyl identifikováno pouze 132 případů dětí, které už žily v manželství předtím, než dorazily do země. Většina z nich přišla ze Sýrie, Afghánistánu a Iráku po 1. srpnu 2015 na samém začátku migrační krize, kdy do Švédska přicházelo ročně cca 163 tisíc uprchlíků. Úřady však upozorňují, že jsou statistiky nepřesné, neboť ne všechny případy dětských manželství byly zaznamenány.

Vládní opatření proti porušování lidských práv v muslimských komunitách

Ačkoliv Švédsko v roce 1973 zakázalo uzavírat manželství nezletilcům, byly povoleny určité výjimky podobně, jako je tomu u nás. Jedná se zpravidla o případy rodičovství nezletilých, kdy si třeba šestnáctiletá těhotná dívka vezme svého staršího partnera, s nímž čeká dítě. V roce 2009 byly ve Švédsku legalizovány homosexuální sňatky. Švédský zákon o manželství byl za pravicové vlády Frederika Reinfeldta zpřísněn, protože se už tehdy začalo hovořit o nucených sňatcích v rámci migrantských komunit.

I přesto dochází k uznávání manželství s nezletilými, pokud byla uzavřená v zahraničí. Podle kritiků by ale mělo být v souladu se švédskými zákony okamžitě anulováno. Vláda dostala takříkajíc nůž na krk, aby neprodleně tuto právní mezeru, jíž lze uznávat dětské sňatky, vyřešila, a aby přijala zákon rušící veškerá manželství s nezletilými. Nyní se však vedou politické debaty, jak moc přísná mají tato opatření být.

Vládní návrh zákona proti dětským manželstvím předložený v květnu by neuznával veškeré sňatky uzavřené v zahraničí, v nichž je jedna z osob mladší 18 let. Osoby přicházející na Švédské území, které jsou starší 18 let, ale manželství uzavřely v nezletilém věku, by však měly právo nechat svůj stav právně uznat. Opozice toto opatření však kritizuje kvůli tomuto částečně uznanému bývalému dětskému manželství. Podle jejího názoru by nemělo Švédsko uznávat žádný sňatek, který byl uzavřen v souladu s cizím právním řádem s dítětem, i když se už jedná o manželství dospělých lidí.

V červnu předložila švédská vláda další legislativu proti porušování lidských práv v muslimských komunitách. Kromě přísného postihu trestné činnosti páchané ze cti by pamatovala také na zákaz vycestování rodinám, u nichž je prokazatelné podezření, že by své děti chtěly vyvézt do zahraničí, kde by je proti jejich vůli provdaly, či oženily, případně podrobily ženské obřízce. V souladu s novým zákonem by švédské úřady mohly z důvodu ochrany práv dítěte dočasně zabavit rodičům cestovní pasy a podrobit je kontrole ze strany úřadů sociálně právní ochrany dětí.