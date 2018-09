Jen pro otrlé: Žena si sama léčila rakovinu, dopadlo to otřesně

Černá mast je pasta, která se používala na mateřská znaménka, jizvy a rakovinu kůže a která byla populární na počátku minulého století. Problém je, že mast spaluje a ničí kožní tkáň. Během několika dnů po nanášení pasty se na nose ženy objevily velké černé a zelené strupy.

Když byly strupy odstraněny, zůstal pod nimi doslova kráter, kterým je ženě vidět až do nosu. Lze jím dokonce i dýchat. Kvůli samoléčbě teď bude muset Britka podstoupit rekonstrukční plastickou operaci. Příběh ženy zachytilo video na YouTube vytvořené skupinou World's Greatest Medical, informaci pak zveřejnil také server Daily Mail.

Server také uvádí, že kvůli účinkům masti ji americké úřady označily za „falešnou léčbu rakoviny" a aktivně se ji snaží úplně zakázat. Britská nadace Skin pak říká, že neexistuje „žádný důkaz", že by černá mast dokázala léčit rakovinu kůže.

Žena k samoléčbě přistoupila, protože podle svých slov nechtěla mít jizvu. „Aplikovala jsem si ji na nos a čelo, kde jsem věděla, že mám další nediagnostikované místo. Věděla jsem, co to bylo, protože to bylo cítil a chovalo se to stejně jako moje předchozí dva karcinomy," vysvětlovala žena.

O pár dní později se jí však její tvář nafoukla a tak hledala pomoc na fóru, kde jí původně používání masti poradili. „Vypadám jako boxer na konci dlouhého boje. Moje levé oko je tak nabobtnalé, že je téměř zavřené. Je to normální?" ptala se.

Teprve poté vyhledala lékařskou pomoc. „Jsem znechucená a vyděšená. Mast udělala díru nosem dolů až k mým nosním dírkám. Bohužel, musím být z těch případů, které skončí mnohem hůře než většina ostatních," posteskla si žena.

„Vidím své nosní chrupavky pod krustou. Dokonce mohu nasát vzduch skrz horní části nosu, když si úplně ucpu mé nosní dírky," popisuje žena výsledek své „léčby". Ta sice přišla téměř o půlku nosu, není ale zatím jasné, jestli je ve zbývající tkáni pořád ještě rakovina. Dermatologové varují, že černá mast je nebezpečná - a nevyléčí rakovinu kůže, i ženě se tak rakovinotvorné buňky pravděpodobně vrátí.

Doktorka Erin McMenimanová, dermatoložka z Brisbane dodala: „Myslím, že černá mast se používá častěji, než si uvědomujeme. Pacienti jsou často velmi tajnůstkářští, odkud ji mají. U dermatologů často končí případy, kde existují velké komplikace. Nejčastěji se stává, že nádor není dostatečně ošetřen a i po 12 měsících stále roste pod jizvou, kterou vytvořila černá mast."