Britové budou znovu hlasovat o brexitu? Do referenda se rázně vložili labouristé

Corbynův tým přitom dosud trval na tom, že labouristé musejí respektovat výsledek referenda z roku 2016, které o odchodu z bloku rozhodlo, a odolával výzvám, aby se labouristé vymezili jako strana vystupující proti brexitu. Corbynovo dnešní prohlášení podle agentury Reuters také zvyšuje tlak na konzervativní premiérku Theresu Mayovou, která nedávno prohlásila, že se jednání s Bruselem o jejím plánu na rozluku dostala do slepé uličky.

Někteří labouristé dnes požadovali, aby se referendum týkalo rozvodové dohody s Bruselem, jiní chtěli, aby otázka byla položena jednoduše: zda má Spojené království v unii zůstat, či nikoli.

"Podpořím to, co z konference vzejde. Ale ke druhému referendu nevyzývám. Doufám, že se shodneme, že nejlepším řešením jsou parlamentní volby," řekl Corbyn v rozhovoru se Sunday Mirror.

V dnešním rozhovoru s BBC pak Corbyn prohlásil, že Británie může být velmi blízko předčasných voleb. Pokud by o brexitu jednali s Bruselem labouristé a ne konzervativci premiérky Theresy Mayové, bylo by podle Corbyna cílem uzavřít dohodu o celní unii, což by zabránilo riziku zavedení hranice s kontrolami mezi Irskou republikou a Severním Irskem, které je součástí Spojeného království. Právě otázka hranice na ostrově Irsko je jedním z palčivých bodů debat mezi EU a Británií.

Ačkoli Corbyn usiluje o předčasné volby, případné volání straníků po novém referendu vyslyší.

Na dotaz, jak by Corbyn v novém referendu hlasoval, odpověděl, že neví. V referendu v červnu 2016 hlasoval pro setrvání v unii, kterou by si ale přál zreformovat.

Z průzkumu YouGov pro The Observer vyplývá, že 86 procent členů Labouristické strany se domnívá, že konečné slovo o výsledku jednání mezi Londýnem a Bruselem by měli mít voliči. Proti uspořádání druhého referenda se staví jen osm procent straníků a drtivá většina labouristů by při novém referendu hlasovala pro setrvání v EU.