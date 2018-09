Bouře Fabienne zpustošila Evropu: Nikdy jsem neviděl tak silnou bouři, náš dům se třásl, popisuje svědek

Orkán vyvracel stromy, v Epfenbachu na jihozápadě Německa spadl v neděli večer jeden takový strom na auto a zranil v něm čtyřletého chlapce, který je v ohrožení života. Chlapec utrpěl zranění hlavy a do nemocnice ho transportoval vrtulník.

Bouře v rozsáhlých částech Německa komplikovala železniční, silniční a leteckou dopravu. Řada silnic i železničních tratí musela být kvůli popadaným stromům uzavřena. Nejhůře zasažena byla centrální část Německa, jih, jihozápad a Sasko. Také ze silnic musely být v těchto oblastech odstraňovány vyvrácené stromy.

„Nikdy jsem neviděl tak silnou bouři, která otřásá naším domem. Přišli jsme o nějaké střešní tašky. Sousedé mají strom na střeše, nyní ho odstraňují hasiči. Rozhodně jde o novou úroveň extrémního počasí v tomto místě. Nikdo se nezranil,“ popisoval situaci na sociálních sítích Němec Florian Schneider.

