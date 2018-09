Alternativní Nobelovy ceny: Ve Stockholmu ocenili arabské obránce lidských práv

Do Česka se tlačí uprchlíci bez rodičů, přišly desítky žádostí

Nadace Ceny za správný život oznámila, že milion švédských korun (zhruba 2,5 milionu Kč) si mezi sebe za tento rok rozdělí tři saúdskoarabští disidenti Abdalláh Hamíd, Muhammad Fahd Kahtání a Valíd abú Chajr za své "vizionářské a odvážné pokusy inspirované všeobecnými lidskými právy reformovat politický systém v Saúdské Arábii".

Hamíd a Kahtání jsou zakládajícími členy saúdskoarabské společnosti pro ochranu občanských a politických práv (HASEM). V roce 2013 byli - v uvedeném pořadí - odsouzeni k 11 a deseti letům vězení. Krátce poté si rozsudek trestu vězení vyslechla další zhruba desítka členů společnosti HASEM.

Aktivista a právník Chajr, který hájil bloggera odsouzeného k trestu vězení, byl zatčen v roce 2014 za to, že podepsal prohlášení, jež volalo po reformách saúdskoarabského království. Za "neposlušnost panovníkovi" a "poškozování pověsti státu komunikací se zahraničními organizacemi" mu soud vyměřil 15 let za mřížemi.

Čestné ocenění nadace obdrželi Thelma Aldanaová z Guatemaly a Ivan Velásquez z Kolumbie za "inovativní práci při odhalování zneužívání pravomocí a stíhání korupce". Aldanaová byla hlavní prokurátorkou protikorupční mise podporované OSN, Mezinárodní komise proti beztrestnosti v Guatemale (CICIG), a Velásquez toto těleso vede ve stejné funkci nyní.

Guatemalský prezident Jimmy Morales oznámil na konci srpna, že misi nebude prodloužen mandát. Morales čelí pokusům o zrušení imunity před vyšetřováním nelegálního financování jeho předvolební kampaně. Už jeho předchůdce Otto Pérez přišel o úřad kvůli protikorupčnímu vyšetřování, které vedla komise CICIG, a nyní je ve vazbě.

Generální tajemník OSN António Guterres odmítl požadavek Guatemaly jmenovat do čela CICIG někoho jiného a uvedl, že nevidí důvod, proč by Velásqueze přestal podporovat, napsala agentura AP.

Alternativní Nobelovy ceny (oficiálně zvané Right Livelihood Awards) se udílejí od roku 1980 na popud německo-švédského filantropa Jakoba von Uexkülla. Oceňováni jsou lidé a organizace za zásluhy o spravedlnost, mír a životní prostředí. Peníze provázející ocenění nemůže žádný z laureátů použít pro osobní účely, ale musí je investovat do činnosti, za kterou byl oceněn. Alternativní Nobelovy ceny jsou také do jisté míry vnímány jako kritika tradičních Nobelových cen.