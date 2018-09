Zlom v kauze Kuciak? Muž z policejní skici se možná skrývá v Česku

Do Česka se tlačí uprchlíci bez rodičů, přišly desítky žádostí

Redakci slovenského deníku Nový Čas se ozval Marek (38), podle kterého je na portrétu jeho bývalý kolega. V černobílé podobizně podle svých slov poznal Miroslava Č., Který by v současnosti už neměl žít na Slovensku, ale v Česku, konkrétně v Ostravě. Na jeho nalezení spolupracuje Slovenská policie s českou.

Prokuratura už před několika dny uvedla, že osobu na zveřejněném portrétu hledá, neboť se mohla pohybovat v okolí a mohla by tak disponovat informacemi důležitými pro vyšetřování.

„Vím, jaké to je, když někdo někoho ztratí, tak jsem chtěl pomoci. Myslel jsem i na odměnu, jako asi každý, ale nemotivovaly mě jen finance,“ vysvětlil Marek. Jak dodal, poznal ho a další postup je na vyšetřovatelích.

Krátce po brutální vraždě tehdejší premiér Robert Fico oznámil, že pokud má někdo informace, které by pomohly objasnění tohoto zločinu, může dostat milion eur. Částku i reálné prezentoval na kontroverzní tiskové konferenci.

Pokud by Marek poznáním svého bývalého kolegy přispěl k objasnění vraždy, mohl by mít teoreticky na tyto peníze nárok.

Jak úřady postupují v jeho hledání, slovenská policie ani prokuratura neprozradily. Mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu v Česku televizi Markíza potvrdil, že centrála se slovenskou policií spolupracuje.

„Náš útvar (NCOZ) spolupracuje se slovenskými kolegy (NAKA), vzhledem k tomu, že trestní řízení vede Slovenská republika, nejsme oprávněni poskytovat jakékoliv informace," vysvětlil Jaroslav Ibehej.

Podle bývalého šéfa českých vojenských tajných a bezpečnostního analytika Andora Šándora je Česko ideálním úkrytem. „Obecně mohu říci, že pro Slováka, kdyby se chtěl schovat, by byla Česká republika dobrá volba . Pro Slováka je plusem už jen to, že nebude nijak vyčnívat,“ vysvětlil Šándor. Dodal, že by se tu ztratil snadněji než v jiném státě.

Oba mladé lidi zastřelil dosud neznámý pachatel 21. února, ale na zločin se přišlo až o několik dnů později. Kušnírová byla zastřelena jedním výstřelem do hlavy, Kuciak dvěma výstřely do srdce. Střelec použil pistoli ráže devět milimetrů.