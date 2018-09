Němci už jsou z Merkelové otráveni? Výrazně posílila jiná strana, přeskočila i AfD

Aktualizováno 24.9.2018, 16:37 — Autor: ČTK

Berlín - Kdyby se nyní v Německu konaly parlamentní volby, nešla by k nim téměř třetina voličů. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění, který dnes zveřejnily stanice RTL a n-tv u příležitosti roku od řádných voleb do Spolkového sněmu. Účast v hlasování loni 24. září byla přitom vysoká. Odevzdat svůj hlas přišlo 76,2 procent voličů.