Německo pod útokem, v Itálii nic. Proč teroristé útočí jen v některých zemích?

— Autor: -lka / EuroZprávy.cz

Itálie je stejně jako Řecko počátkem cesty, kterou islámští radikálové procházejí a směřují na sever, do Francie, do Německa a do Belgie. A toutéž cestou se vracejí zpět. To může vysvětlovat, proč v těchto zemích zatím nedošlo k velkým atentátům. Důvodů ale může být mnohem víc.