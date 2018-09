Záhadný muž z kauzy Kuciak. Lidé posílají tipy, česká stopa vychladla

— Autor: ČTK

Bratislava - Slovenská policie prověřuje více osob v souvislosti se zveřejněním portrétu neznámého muže, který se v době únorové vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky mohl pohybovat v okolí a mohl by disponovat informacemi důležitými pro vyšetřování. Uvedl to slovenský policejní prezident Milan Lučanský. Jeden z mužů, který byl označen za osobu z portrétu a který se mezitím přestěhoval do České republiky, v dnešním vydání listu Nový čas uvedl, že Kuciaka nikdy neviděl.