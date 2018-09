Pedofilní útoky? Církev zveřejnila otřesnou studii. A to jde jen o špičku ledovce

Minimální mzda by se příští rok měla opět zvýšit. Strany se dohodly na kompromisu

Naše kapsy skrývají nepříjemné tajemství. Co vše v nich můžeme nosit?

Do Česka se tlačí uprchlíci bez rodičů, přišly desítky žádostí

"Příliš dlouho jsme hleděli jinam, tutlali jsme, popírali jsme, nechtěli jsme to vnímat. Za veškeré selhání a bolest musím prosit o odpuštění," řekl Marx, podle něhož bylo jednou z největších chyb církve, že málo naslouchala obětem. I když se během let podle Marxe postoj církve změnil, musí toho dělat ještě více.

"Potřebujeme odvahu a sílu začít znovu a vyslat (takový) signál, aby nám lidé znovu věřili. Protože mnoho z nich už nám nevěří," prohlásil také mnichovský kardinál.

Studie, kterou si objednala katolická církev, dospěla k závěru, že zneužívání se v uplynulých desetiletích dopustilo 1670 katolických kněží, jáhnů a dalších činitelů. Čísla badatelů z univerzit v Mannheimu, Heidelbergu a Giessenu, kteří vyhodnotili dokumenty týkající se 38.000 zaměstnanců katolické církve, jsou spíše minimálním odhadem. Ve skutečnosti jsou počty nejspíš výrazně vyšší a někteří hovoří o desetitisících zneužitých.

Kriminolog Christian Pfeiffer podotýká, že výzkumníci byli odkázáni na církevní podklady, v nichž nejsou zdaleka všechna zneužití podchycena. Nikdo se také nezabýval zneužíváním ze strany církevních řádů nebo žen v řadách církve.

Nedostatky připouští i vedoucí studie psycholog Harald Dressing, podle něhož analýza ukazuje pouze "špičku ledovce". I tak byl on sám otřesen, jak dnes poznamenal. Poukázal například na to, že odhadovaný počet pachatelů představuje 4,4 procenta činných duchovních. Výrazně častěji jsou přitom podezřelí kněží (5,1 procenta všech) než jáhnové (jedno procento všech). Dressing to vysvětluje tím, že kněží musí dodržovat celibát a navíc mají na rozdíl od jáhnů větší moc.

Více než polovině obětí bylo podle studie v okamžiku zneužití méně než 13 let. Zhruba v každém šestém případě došlo k určité formě znásilnění. Téměř 63 procent obětí jsou chlapci, kolem 35 procent dívky, ve dvou procentech nešlo pohlaví zpětně zjistit. Náznaky, že podezřelí mají pedofilní sklony, se ukázaly u 28 procent z nich. Homosexuální sklony projevilo podle vyhodnocení církevních materiálů 14 procent podezřelých.

Nápadně často byli pachatelé sexuálního zneužívání přeloženi na jiné místo, aniž by obce, ve kterých se ocitli, byly o jejich činech informovány, uvádí také studie. Podle Dressinga navíc zneužívání není problematikou, která by byla minulostí. I proto dnes ministryně spravedlnosti Katarina Barleyová církev vyzvala, aby konečně převzala zodpovědnost. Každý takový čin podle ní církev musí ohlásit státním úřadům.