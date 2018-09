Rána Evropě: I v Africe jsou spokojenější než u nás

— Autor: ČTK

Londýn - Dospívající Keňané, Mexičané nebo Indové se na svou budoucnost dívají s výrazně větším optimismem než mladí Francouzi nebo Švédové. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos, jehož se v 15 zemích světa zúčastnilo více než 7000 lidí ve věku od 12 do 17 let. Respondenti z méně rozvinutých zemí projevili obecně větší optimismus než ti z bohatších států. Anketa zadaná nadací manželů Gatesových ukázala, že mladí lidé jsou celkově pozitivnější než dospělí, zároveň je mezi nimi velmi rozšířená nespokojenost s politiky.