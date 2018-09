Merkelová popřela, že by se znovu hlasovalo o důvěře vládě

— Autor: ČTK

Berlín - Německá kancléřka Angela Merkelová (CDU) neuvažuje o tom, že by parlament znovu požádala o vyjádření důvěry vládě. Řekl to dnes její mluvčí Steffen Seibert. O možnosti nového hlasování o důvěře se začalo spekulovat poté, co Merkelová v úterý nedokázala prosadit, aby jí podporovaný Volker Kauder znovu stanul v čele poslanecké frakce vládní konzervativní unie CDU/CSU. Podle pozorovatelů tím šéfka vlády ztratila velkou část autority.