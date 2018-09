Malý chlapec měl problémy s močením. Lékaři našli příčinu a zůstali v šoku. S tímhle se nikdo na světě ještě nesetkal

Prestižní magazín British Medical Journal zveřejnil příběh nejmenovaného šestiletého chlapce z Indie, který za doprovodu rodičů navštívil lékaře kvůli problémům s močením.

Lékařům řekl, že i poté, co vykoná potřebu, mu moč nadále odkapává a velmi ho to bolí. Testy vyloučily infekci a rentgenové vyšetření nepotvrdilo žádný nález.

Chlapec proto musel podstoupit velmi nepříjemné vyšetření. Lékaři do močové trubice zavedli tenký drát s kamerou a prohlédli si ji. To, co v ní našli, jim ale vyrazilo dech.

Chlapec měl velmi hluboko v močové trubici umístěné plastové víčko od propisky dlouhé 1,5 centimetru. Okamžitě musel podstoupit operaci.

Jak se víčko od propisky dostalo tak hluboko není známo. Sám o sobě by si ho nikdo tak daleko zatlačit nedokázal. Pravděpodobně k tomu chlapec dopomohl celou propiskou, kterou sice poté dokázal dostat ven, ale víčko už ne.

Předmět byl umístěný velmi hluboko, proto jej nedokázal odhalit ani rentgen. Podle lékařů jde o první případ tohoto druhu na světě.