Zatýkání nestačí? Důležité bude odhalit, kdo si vraždu Kuciaka objednal, varuje Holcová

Česká novinářka v této souvislosti připomněla vyšetřování vraždy maltské investigativní novinářky Daphne Caruanové Galiziové z loňského října. Obžalováni z vraždy byli tři muži, kteří vinu odmítají. A policie dál pátrá po osobě, která atentát zosnovala.

"Doufám, že to není jenom nějaká kosmetická policejní operace, která nás jako občanskou společnost a novináře má uklidnit, protože to je to, co se stalo na Maltě. Tam sice zadrželi vrahy, nicméně absolutně nejsou schopni dostat se k informaci, kdo ty vrahy objednal, což je pro obě ty vraždy klíčové," uvedla Holcová, která s Kuciakem spolupracovala na nedokončeném článku o italské mafii na Slovensku a je zakladatelkou Českého centra pro investigativní žurnalistiku.

Zprávy ze Slovenska ji podle jejích slov naplňují lehkým optimismem. "Já jsem tomu nevěřila, pořád ve mně vyvolává dost otázek fakt, že by profesionální vrah udělal vraždu, která svrhne vládu, a zůstal na Slovensku přibližně 50 kilometrů od místa činu. Nicméně si myslím, že i tohle teoreticky je možné a je to taková naděje pro nás," prohlásila Holcová s tím, že najít objednavatele vraždy může trvat ještě hodně dlouho.

Slovenská elitní policie zatkla dnes ráno na jihu země zřejmě osm osob podezřelých z únorové vraždy novináře Kuciaka a jeho přítelkyně, informoval slovenský list Denník N s odvoláním na zdroj z prostředí orgánů činných v trestním řízení. Slovenská policie na facebooku zatím pouze uvedla, že zadržela osoby podezřelé z násilné trestné činnosti a zveřejnila několik fotografií ze zásahu. Podle serveru Aktuality.sk zásah probíhal kolem čtvrté hodiny ráno ve městě Kolárovo na jihu Slovenska. Jak uvedl web televize Markíza, jedním ze zadržených je jistý Tomáš z Kolárova, který v minulosti pracoval jako policejní vyšetřovatel v Komárně.

Podle informací českého časopisu Respekt napomohly k dopadení vraha a jeho pomocníků satelitní snímky z americké družice, která se shodou okolností pohybovala v době vraždy nad místem, kde byli dva mladí lidé zabiti. Následná analýza pohybu osob a automobilů prý pomohla vrahy odhalit.