Brusel neproplatí Česku 500 mil. Kč za monitorovací systém

— Autor: ČTK

Evropská unie neproplatí Česku zhruba půl miliardy korun za český monitorovací systém pro čerpání evropských fondů z programového období 2007 až 2013. Důvodem je to, že soutěž na IT zakázky nebyla transparentní. Dnes to uvedl server Neovlivní.cz. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které zodpovídá za čerpání evropských dotací, ČTK sdělilo, že od EU obdrželo zprávu, na odpověď má čas do poloviny listopadu.