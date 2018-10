Johnson připravuje svržení Mayové? Jako premiér by brexit odsunul o půl roku

— Autor: ČTK

Bývalý britský ministr zahraničí Boris Johnson řekl podle bulvárního listu The Sun svým stranickým kolegům, že by odsunul brexit nejméně o půl roku, pokud by místo Theresy Mayové usedl do premiérského křesla. Johnson bude dnes hovořit na stranické konferenci v Birminghamu.